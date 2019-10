Fonte: TuttoC

© foto di Federico Gaetano

Il Rimini ha intenzione di salvarsi. E per farlo è pronto a pescare a piene mani dal mercato degli svincolati. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, Federico Chiossi, in prova da una settimana con i biancorossi, è vicino alla firma con i biancorossi. Ma i romagnoli puntano forte anche su un altro nome, una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A. Parliamo di Juanito Gomez, attaccante reduce dall'esperienza alla Sicula Leonzio che vanta una lunga carriera tra prima e seconda serie con l'Hellas Verona. Il classe '85 si allenerà in questi giorni con i riminesi e, in caso di accordo, tornerà dopo pochi mesi d'assenza in Serie C.