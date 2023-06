ufficiale Prolungato di una stagione il contratto di Juanito Gomez con la Virtus Verona

vedi letture

È con una nota ufficiale che la Virtus Verona annuncia il rinnovo di contratto di Juanito Gomez, che sottoscrive con i rossoblù un accordo valido fino al 30 giugno 2024.

Ecco il comunicato:

"La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Juanito Gomez fino al 30 giugno 2024.

Nato il 20 maggio 1985 a Reconquista, città dello stato di Santa Fe (Argentina), di ruolo attaccante, Juanito si è distinto nella sua prima annata in rossoblù realizzando 11 gol in 37 presenze che gli sono valsi il titolo di capocannoniere stagionale del club, ulteriore soddisfazione per un professionista che in carriera ha disputato oltre quattrocento partite ufficiali in Italia e realizzato oltre cento marcature, di cui 12 in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona.

La Virtus Verona e Juanito sono pronti a nuove sfide!".