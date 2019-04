Juve Stabia in B, Caserta: "Campionato dominato, è un sogno"

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, proprio subito dopo il triplice fischio, ha commentato ai microfoni di RaiSport la promozione della sua Juve Stabia in B. “E' stato un campionato stra dominato e meritato, i ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale. Se lo merita anche il pubblico, io sono stato qui anche in anni bui, volevo il riscatto. Era il sogno di tutti noi, siamo felici di aver coinvolto anche tutti i tifosi: e dedico la vittoria a due persone a me care che purtroppo non hanno potuto godere di questo successo. Voglio comunque tornare a ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato”.