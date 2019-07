Juve Stabia, occhi su Poli del Carpi. Vicino il ritorno di Paponi

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In movimento il mercato della Juve Stabia. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Fabrizio Poli sarebbe ambito dalla formazione campana, alla ricerca di un esperto centrale da affiancare a Troest, ma la difesa non è l'unico reparto da puntellare. Si deve infatti irrobustire anche l'attacco, e il nome in caldo è quello di Luigi Paponi: per il 37enne sarebbe un ritorno in gialloblù.