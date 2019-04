Juve Stabia, Polito: "Non andremo in B a fare la comparsa"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ciro Polito, dg della Juve Stabia, esulta dopo la promozione delle vespe nel campionato di Serie B. "Siamo stati bravi a puntellare l’organico che già ci era forte con uomini e calciatori eccezionali. Lo avevo detto dopo le prime gare della stagione che ci saremmo divertiti, senza mai nominare la vittoria perché è sempre pericoloso ma ne ero certo. Il merito va diviso tra tutti noi, in primis è del patron Manniello, di tutta la squadra, alla società e a Fabio Caserta, tecnico tanto giovane quanto capace. Merito anche ai nostri avversari e a chi parlando spesso e troppo di noi ha trascurato evidentemente gli affari di casa propria. Non andremo in Serie B a fare la comparsa, ma con la voglia di dire la nostra anche nella categoria superiore", le parole del dirigente campano riportate da Vivicentro.it.