Juve Stabia, Polito: "Squadra mostruosa, rimarremo così al 98%"

Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport delle Vespe e dell'assoluta fiducia nella rosa che sta dominando il Girone C della Serie C: "È una squadra mostruosa, è davvero difficile apportare dei miglioramenti nella sessione di mercato invernale. Al 98% la squadra rimarrà tale e quale, siamo soddisfatti di tutti. Eventualmente rimarremo vigili per qualche aiutino a livello numerico nel caso si presentasse l'evenienza".