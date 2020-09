Juve Stabia, si muove il mercato in entrata: vicini Golfo e Romero

La Juve Stabia è un cantiere aperto. Lavori in corso per la società stabiese. La sensazione è che le Vespe cerchino di monetizzare prima dalla cessione dei pezzi da novanta, in primis dal bomber Francesco Forte, per rifondare la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro.

In queste ore le Vespe sembrano molto vicine all'esterno d'attacco Francesco Golfo, classe '94, scuola Roma e Parma, in forza nell' ultimo campionato al Potenza.

In attacco si è aperta la pista che porta a Niccolò Romero (in foto), classe '92, attaccante centrale, nell' ultimo campionato al Sudtirol.