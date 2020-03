Juve U23, altro stop forzato nella strana stagione di Brunori. Ma il bomber si scalda per il finale

Sembrava il suo momento, quello del definitivo rilancio stagionale. E invece, per Matteo Brunori, è arrivato un altro stop a dilatare i tempi di un’annata piuttosto strana. La prima parte a bocca asciutta, a Pescara, poi il trasferimento alla Juventus Under 23: per l’attaccante classe 1994 la prima rete dell’anno era arrivata con la Pianese, lo scorso 23 febbraio, in quella che è stata l’ultima gara giocata dalla Seconda Squadra bianconera in questa stagione, almeno fino a questo momento.

Peccato perché, dopo la rivoluzione nel mercato di gennaio, si cominciavano a vedere dei meccanismi più oleati nel reparto avanzato della formazione di Pecchia, che alla ripresa sarà costretto a riprendere quasi da zero, dopo oltre un mese di stop. Brunori si è inserito benissimo nel contesto juventino, insieme a Marchi ha aggiunto esperienza e qualità sin dalle prime battute. Terminata l’emergenza Coronavirus, il ritorno il campo sarà impegnativo, con una doppia finale di Coppa Italia Serie C che concederà una ghiotta occasione da non farsi scappare. Brunori c’è, e ha voglia di lasciare il segno in questa stagione.