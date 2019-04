© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Matheus Pereira, giovane talento brasiliano in forza alla Juventus U23, ha così commentato, come riportato dai canali ufficiali bianconeri, la sconfitta subita dalla squadra piemontese all'Arena Garibaldi contro il Pisa, nel match valido per il trentaquattresimo turno del Girone A di Serie C: "E’ stata una partita che avremmo potuto vincere perché abbiamo fatto una bella prestazione di squadra. Dobbiamo lavorare bene questa settimana per arrivare ancora meglio alla gara di sabato prossimo che sarà molto importante".