Juve U23, Zauli: "Alessandria costruita per arrivare prima. Sarà test duro. Rossi? Eccezionale"

Intervistato da "Juventus TV", Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Under 23, presenta la sfida di campionato di domani contro l'Alessandria: "Giochiamo contro una squadra costruita per arrivare primi a detta del loro presidente. Hanno giocatori affermati e importanti che vengono da categorie superiori. Sarà un banco di prova importante. Abbiamo obiettivi importanti che passano anche dalla gara di domani. Contro la Pro Patria, che è una squadra importante con giocatori di categoria, una grandissima vittoria. Non è la prima volta che diamo speranza ad una partita che sembra finita, ai ragazzi serve esperienza. La prossima sarà una partita difficile, voglio un atteggiamento per essere protagonisti. Felix Correia? Cerco di avere un buon rapporto con tutti, non ricordo mai che davanti ho giocatori di prospettiva. Penso che sia importante il rapporto interpersonale. Il ragazzo è arrivato e si è adeguato molto bene, gioca con umiltà e qualità, siamo molto contenti".

Zauli, poi, ricorda Paolo Rossi: "Nei quattro anni a Vicenza l’ho conosciuto, ci incontravamo spesso. Lui non faceva niente per far pesare ciò che era, era umilissimo. Avevi di fronte un campione del mondo, pallone d’oro, ma sembrava di parlare con una persona semplice. Era una persona eccezionale".