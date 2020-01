© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Pescara ha già chiuso con la Juventus la cessione di Brunori Sandri: l’italobrasiliano giocherà con la formazione bianconera Under 23 per i prossimi sei mesi. Mancano gli annunci ufficiali, ma l’affare virtualmente è già fatto. Con Brunori, anche l’ex Del Sole, 21 anni, richiamato a Torino dal prestito alla Juve Stabia. Come riportato da Il Messaggero, il Pescara al club bianconero ha chiesto la possibilità di strappare, almeno fino a giugno, il portoghese Dany Mota Carvalho, ex Entella, capocannoniere dell’Under 23 di Pecchia. A Zauri piace anche il jolly Simone Muratore, centrocampista centrale e all’occorrenza difensore centrale