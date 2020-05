Juventus U23, Beruatto è cresciuto tanto: adesso lo sondano dalla Serie B

Due stagioni in Under 23, una crescita costante e sempre più percepibile. Pietro Beruatto, figlio d’arte, classe 1998, è uno dei giovani più cresciuti nell’ultimo biennio di seconda squadra. Quest’anno ha giocato ventidue partite, diciassette in campionato e cinque in Coppa Italia, impreziosendo le statistiche stagionali con una rete e due assist. Probabile che la prossima stagione vada in categoria superiore: tanti i club che lo hanno già sondato.