Juventus U23, Cherubini: "Così possiamo tenere 25-30 giocatori in casa"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'Head of Football Teams & Football Areas della Juventus U23 Federico Cherubini ha commentato: "Una statistica dice che meno del 2% dei giocatori della Primavera riescono a garantirsi presenze in A subito dopo le giovanili. Noi avevamo un sistema di prestiti, che però era tortuoso: Spinazzola ha fatto sei stagioni in prestito con sette squadre diverse. Con l’U23 invece abbiamo potuto tenere 25-30 giocatori in casa. Le difficoltà principali? Una su tutte, creare una identità alla squadra. Giochiamo le partite in casa ad Alessandria, siamo praticamente sempre fuori casa. E durante le nostre trasferte ci sono manifestazioni contro le seconde squadre…".