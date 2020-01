Juventus U23, media d'età ai minimi e non solo: la vetrina è made in Italy

Fonte: inviato a Torino

Il mercato dei giovani, meglio se made in Italy, e non solo: la Juve costruisce il suo futuro schiacciando la media d’età in Seconda Squadra ai minimi storici europei. Altro che Under 23: i bianconeri di mister Fabio Pecchia, nell’ultima gara contro il Siena, sono scesi in campo con una media d’età pari a 20 anni e 7 mesi; e hanno concluso, dopo le sostituzioni, sotto il muro dei venti: 19,9. Un vero e proprio laboratorio di talenti che mira a far completare il percorso di formazione ai giovani che escono dal campionato Primavera. E che – la convocazione in prima squadra di Luca Coccolo nell’ultima sfida con l’Udinese ne è l’ennesima testimonianza – li introduce nel giro delle prime squadre dopo un periodo di ambientamento tra i grandi in un campionato vero e agonisticamente complesso come quello di Serie C. Nell’ultimo match, poi, ben 10 dei 14 giocatori impiegati, erano italiani: aspetto da non sottovalutare in ottica Nazionali giovanili oggi e da monitorare sul versante azzurro anche negli anni futuri.