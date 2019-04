© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manolo Portanova, centrocampista della Juventus U23, ha commentato la gara contro l’Olbia in cui ha anche debuttato: “Sono molto contento che il Mister mi abbia dato l'opportunità di giocare con la Under 23. I ritmi sono diversi, ma i compagni, specie i più esperti, mi hanno aiutato molto in allenamento".