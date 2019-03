Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cade dopo oltre due mesi di imbattibilità il "Moccagatta" di Alessandria per la Juventus Under 23, sconfitta in maniera fragorosa nella gara di questo pomeriggio contro la Pistoiese, 0-4 a favore dei toscani il risultato finale. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Mauro Zironelli, ecco le sue parole, raccolte dal sito ufficiale bianconero:

"E’ stata una partita storta avevamo qualche defezione e diversi ragazzi hanno stretto i denti. Purtroppo non ho potuto schierare la stessa formazione della vittoria nella scorsa giornata. Abbiamo retto bene un’ora, nella quale potevamo segnare noi, poi nel finale abbiamo concesso. In quest’ultima parte di stagione ci sarà spazio per lanciare qualche giovane, come ho fatto oggi".