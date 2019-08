© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un anno ancora insieme. Santiago Morero ha firmato per un'altra stagione all'Avellino, una notizia ben più che importante per la società irpina. Il primo innesto del mercato, oltre a Morero, è stato quello di Diego Albadoro ma il ds Salvatore Di Somma è attivo in ogni reparto per costruire di fatto la rosa dei campani. TuttoAvellino spiega che il ds potrebbe chiudere per il portiere Alessio Abibi, classe '96 reduce dall'esperienza in Albania con la maglia del KF Tirana. In carriera vanta alcune presenze in Serie D con Gavorrano e Altovicentino e una stagione in Spagna, con l'Eldense. Dal Torino, invece, potrebbe arrivare il centrocampista Marco Rossetti, la scorsa stagione al Renate in Lega Pro. Resta in piedi anche l'affare con Federico Giraudo, esterno mancino sempre di proprietà dei granata.