© foto di Matteo Ferri

Sarà presto svelato, per così dire, il futuro dell'Avellino. Nella giornata di ieri, il presidente Claudio Mariello, presente a Firenze per le celebrazioni dei 60 anni della Lega Pro, ha rassicurato tutti circa la partecipazione degli irpini al prossimo campionato di Serie C, ma, come riferisce tuttoavellino.it, tutto dipenderà dal tribunale di Avellino e dall'eventuale via libera che lo stesso darà alla dirigenza per l'allestimento low-cost della rosa e dello staff tecnico.

Probabilmente, giovedì il giorno decisivo.