L'Entella non sa più vincere: 1-1 con la Lucchese, quarto pari di fila

L'Entella non sa più vincere: al Comunale di Chiavari finisce 1-1 contro la Lucchese. A decidere, le reti siglate a inizio gara: vantaggio di Lombardo per gli ospiti, pareggio di Paolucci per i padroni di casa. Con questo risultato, il quarto pari consecutivo per i liguri, l'Entella resta prima a +4 sul Piacenza secondo nel girone A di Serie C. La Lucchese, viceversa, rimane appaiata al Cuneo in penultima posizione a 21 punti.