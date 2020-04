L'Imolese promuove i carrelli solidali. Checchi: "Uniti si può sconfiggere il virus"

vedi letture

L'Imolese, affiancata da BOF Eventi, scende in campo contro il Coronavirus, e lo fa aiutando le persone che in questo momento si trovano in difficoltà economica. A spiegare il tutto è il capitano rossoblù Lorenzo Checchi: "Volevo ringraziare personalmente, e a nome della società, l'organizzazione BOF Eventi, per quello che sta facendo per Imola in questo delicato momento. So che ha istituito una raccolta fondi, chi volesse partecipare può trovare l'Iban sulla pagina Facebook dell'associazione, e negli ultimi giorni ha istituito anche una spesa solidale alla quale hanno la maggior parte dei supermercati della zona. Chiunque di noi andrà a far la spesa e vorrà partecipare a questa iniziativa, potrà donare dei prodotti acquistati all'interno dei supermercati a questi carrelli solidali che andranno ad aiutare le persone più bisognose. Vi ringrazio per quello che state facendo, Imola non dimenticherà mai il vostro sforzo in questo momento delicato. Sicuramente con queste iniziative sarà più facile uscirne, insieme tutto è più facile".