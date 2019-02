Fonte: TuttoC.com

Secondo pareggio interno consecutivo per il Vicenza Virtus, bloccato sullo zero a zero dalla Fermana e a secco di vittorie in campionato dallo scorso 2 febbraio. Il tecnico biancorosso, Michele Serena, non cerca alibi in sala stampa per commentare il momento opaco dei suoi: "È stata una partita dai due volti, dovevamo fare meglio nel primo tempo ed interpretarla come abbiamo fatto nel secondo - riporta Trivenetogoal.it - Nella prima frazione abbiamo tenuto un ritmo troppo basso e abbiamo anche rischiato di prendere gol. Credo che sul tiro di Zerbo sia stata la curva a fare la parata decisiva". Sui singoli: "Zarpellon ha fatto una grande partita, alcuni dei più esperti sono stati troppo spenti, come Guerra, che ha fatto una partita sottotono ma è in buona compagnia. Qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità, altrimenti giocherà un po'meno. Dobbiamo essere meno timorosi e più cattivi, se lo spirito è quello del secondo tempo allora forse riusciremo a fare qualcosa".