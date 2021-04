La corsa per la promozione diretta in B: dopo la Ternana, 5 formazioni per 2 posti. Le aperture

vedi letture

Con la Ternana ormai già in B con ben cinque giornate di anticipo, è battaglia negli altri due gironi per il primo posto della graduatoria, quello che vale appunto la promozione diretta in serie cadetta.

Nel Girone A, con la Pro Vercelli comunque alla finestra, è battaglia tra Como e Alessandria, che domenica per altro si affronteranno. In merito a ciò, così La Gazzetta dello Sport: "Como, un ribaltone da B. Domenica match point", circa la formazione lariana, mentre sui piemontesi aggiunge "L'Alessandria suona la sesta e resta in scia".

Sulle due formazioni il Corriere dello Sport: "Il Livorno subisce la rimonta del Como e perde sotto gli occhi di Zoran Popovic intenzionato ad acquistare il club amaranto. La salvezza è legata all'ultima gara interna con la Pro Sesto e al ricorso contro la penalizzazione la cui sentenza si dovrebbe conoscere oggi. [...] Non si ferma la marcia della truppa di Moreno Longo, a cui basta il minimo scarto per mettere al tappeto la Pergolettese. Decisivo il guizzo di Casarini, imbeccato alla perfezione da Eusepi".

Chiude Tuttosport: "L'Alessandria mette la 6°. Longo avvicina la Serie B". Ma attenzione ai lombardi, comunque capolista: "Il Como torna forte e potente, va sotto a Livorno ma poi vince".

Scendendo invece nel Girone B, dopo la vittoria di sabato del Perugia e il clamoroso scivolone del Padova contro l'ambizioso Modena, ecco che il quotidiano aggiunge: "Crollo Padova, ne prende tre dal Modena. Stasera l'Alto Adige può andare in vetta se vince a Trieste".

Perché nel secondo raggruppamento è appunto corsa a tre, Padova, Perugia e Sudtirol: "Il Padova è schiantato. Modena, un vero trionfo. Volata super per la B", La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge: "Tutto da rifare, o quasi. Crolla il castello del Padova e la lotta per il primo posto diventa all’improvviso un rebus. I veneti non reggono la pressione e falliscono l’esame decisivo, smarrendo anche il vantaggio di essere padroni del proprio destino. Raggiunta dal Perugia che ha il vantaggio negli scontri diretti, la squadra di Mandorlini, già battuta due settimane fa a Trieste, ora corre anche il rischio di essere superata dal Südtirol (impegnato a Trieste stasera) e di ritrovarsi addirittura al terzo posto".

Chiude il Corriere dello Sport: "Il Modena più bello della stagione travolge il Padova e sogna in grande". "Il Modena si conferma la bestia nera del Padova e dopo avere sconfitto la formazione di Andrea Mandorlini con una prova corsara all'andata, ieri ha giocato la sua migliore partita in assoluto, almeno del girone di ritorno e, con un sontuoso 3-0 al ”Braglia”, ha rimandato i sogni di gloria dei biancoscudati (ora ufficialmente agganciati dal Perugia in attesa del posticipo di oggi con il Sudtirol impegnato a Trieste) candidandosi sempre di più al ruolo di migliore quarta della categoria", la chiosa.