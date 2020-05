La Serie C punta al blocco al campionato. Ma il Padova riapre agli allenamenti individuali

In attesa della decisione del Consiglio Federale sull’esito della stagione anche in Serie C c’è chi ha deciso di riaprire le porte agli allenamenti individuali. Si tratta del Padova che, con una nota, ha comunicato che “domani mattina i biancoscudati si ritroveranno a gruppi sull’erba dell’Appiani per gli allenamenti individuali agli ordini di mister Mandorlini. In piccoli gruppi, Cherubin e compagni riprenderanno a lavorare sul campo dopo oltre due mesi dall’ultimo allenamento. La “seduta” si protrarrà domani dalle 9.30 alle 17 e lo stesso programma sarà mantenuto fino a sabato”.