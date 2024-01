Ufficiale Latina, arriva in prestito dall'Avellino il centrocampista Davide Mazzocco

vedi letture

Serie C

Oggi alle 21:19 Serie C

Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dall’US Avellino 1912 del centrocampista classe 1995 Davide Mazzocco.

Nativo di Feltre, calcisticamente è cresciuto nel Padova, dove mette a referto ben 128 gare fra B e C. Veste maglie molto importanti come quelle di Cittadella, Parma, Pordenone e per ultima Avellino.