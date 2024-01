Ufficiale Latina, per la porta dalla Turris arriva Fasolino: operazione a titolo definitivo

vedi letture

La notizia era nell'aria dalla mattinata. Gaetano Fasolino è un nuovo giocatore del Latina. Il portiere 2000 si trasferisce nella formazione pontina a titolo definitivo dalla Turris con cui aveva disputato in stagione, fra campionato e Coppa Italia di Serie C, 16 partite. Questo il comunicato diramato in giornata della squadra nerazzurra:

"Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo dalla Turris del portiere classe 2000 Gaetano Fasolino. Per l’estremo difensore bolognese un contratto fino al 30 giugno. Fasolino nasce calcisticamente nel Brescia per poi passare al Sassuolo e al Torino, dove vince una Supercoppa Primavera TIM. Esordisce in Serie B con il Pordenone prima di raggiungere la Turris nello scorso campionato di Serie C".