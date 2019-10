© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

E' da poco approdato sulla panchina del Lecco, ma per mister Gaetano D'Agostino il debutto è stato piuttosto amaro. E tutta la delusione del ko contro la Pro Patria, il tecnico nerazzurro, come riferisce tuttoc.com, l'ha espressa nel post gara: "Volevo avere una valutazione complessiva della partita perché è il dato principale per avere un giudizio. Non volevo cambiare troppi interpreti e il modulo per non stravolgere la situazione e solo la partita fa capire caratteristiche e uomini funzionali. Nel primo tempo ho chiesto un sacrificio a Maffei e Strambelli per non soffrire troppo sulle fasce, ma dobbiamo ancora lavorare per mettere a posto tutti i dettagli. Dovremo accelerare il processo di crescita e affrettare i tempi, ma io ho bisogno di lavorare con un gruppo di 23/24 giocatori e questo mi fa male dirlo".