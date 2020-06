Lecco, D'Agostino: "Obiettivo Serie A. So che posso raggiungerlo attraverso i giocatori"

vedi letture

Nel corso della trasmissione targata Sportitalia, AspettateC, è intervenuto anche il mister del Lecco Gaetano D'Agostino, che ha parlato dopo il DG Angelo Maiola e il Ds Domenico Fracchiolla : "Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Lecco, mi hanno dato la possibilità di programmare e avere autonomia nel lavoro, ma anche la libertà di poter scegliere dei giocatori consoni a quello che voglio fare. Inizialmente non ero stato accolto bene dalla piazza, ma è normale quando si prendono le redini di un vecchio allenatore che la piazza ama, però noi professionisti sappiamo di andare incontro a certe dinamiche. Io sono arrivato in Lombardia e sono rimasto soprattutto per Maiolo, è stato una sorta di padre sportivo per tutti, ma un grazie lo devo anche al gruppo, che ha fatto veramente grossi sforzi per andare avanti e avere un ritmo da Lega Pro che ci ha poi portati alla salvezza: ho visto un bel calcio e risultati pesanti che ci avevano messo in sicurezza e che ora ci fanno programmare con serenità il futuro. Dove voglio vedere giocatori dediti al sacrificio che sappiano sognare: il mio obiettivo è arrivare in Serie A, e so che posso farlo attraverso i giocatori".

Nota poi al campionato archiviato: "Per quello che ha fatto il Monza, il girone ha preso un certo indirizzo, i brianzoli possono fare tranquillamente anche un ottimo campionato in B".