Lecco, Dg e Ds in coro: "Non facciamo proclami, ma vogliamo far felice il presidente"

Ospite della trasmissione AspettateC, settimanale appuntamento di Sportitalia sulla Serie C, il Lecco. Con il Dg Angelo Maiolo e il Ds Domenico Fracchiolla che hanno fatto il punto della situazione.

Parola al direttore generale: "Il presidente Di Nunno ha sempre dato il massimo per il Lecco, è un vincente di natura. E ha instaurato un ottimo ambiente, anche i giocatori vengono volentieri da noi: stiamo già programmando il futuro, con la speranza di fare ancora meglio di quanto fatto ormai l'anno scorso, dove abbiamo avuto dei piccoli problemi. Con D'Agostino c'è stata la svolta, ma questo perché lui è un uomo prima ancora che un professionista: con il sudore e l'anima ha dimostrato di saperci fare, il Lecco e tutta Lecco gli vuole bene. La Serie C? E' un campionato tosto e dispendioso, non so adesso quante squadre si iscriveranno, qualcuna salterà, ma a noi Di Nunno ha dato una grande possibilità e dobbiamo ripagarlo".

Gli fa eco Fracchiolla: "Con D'Agostino abbiamo lavorato insieme anche a Francavilla, abbiamo le stesse idee e adesso vogliamo dare un'identità ancora più forte alla squadra, unendola con il territorio. Stiamo a tal proposito implementando il settore giovanile, ma vogliamo portare in squadra anche elementi over del territorio, per esprimere la nostra lecchesità, che deve essere un punto di forza. Vogliamo comunque una squadra ambiziosa, in C si deve correre tanto, ma non facciamo proclami, vogliamo solo rendere felice il presidente: alzeremo l'asticella anche dal punto di vista societario, lavoriamo in tal senso, poi penseremo anche alla squadra".