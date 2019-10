Lecco, giallo Di Nunno: presidente dimissionario. Ma il comune non lo sa

© foto di Alfonso Miranda

Pesanti strascichi quelli che, in casa Lecco, potrebbe aver avuto la sconfitta contro la Pianese. A margine del match, come riferisce leccochannelnews.it, il presidente Paolo Di Nunno ha avuto una lunga e accesa discussione con i supporter, furiosi a causa della sconfitta e delle ultime vicissitudini. Gli stessi, infatti, hanno detto al presidente di "pulire lo spogliatoio dalle mele marce" e di smetterla di "ascoltare gente che ti fa buttare via vagonate di denaro", con riferimento a Gianluca Paparesta e Francesco Filucchi, ma a ciò il numero uno nerazzurro ha risposto con un secco "ho già dato le dimissioni", invitando poi i tifosi a rivolgersi al comune per ulteriori novità. L’assessore Nigriello, però, presente allo stadio, ha negato di aver ricevuto delle comunicazioni di sorta da parte del presidente del club.

Non ha tardato poi ad arrivare la replica di Paparesta al citato portale: "Io e la Calcio Lecco non c’entriamo niente. Non voglio più essere tirato in causa, da voi e da altri, su questo argomento. Ho un altro incarico al Palermo, vengo allo stadio quando non sono in Sicilia, certo, ma solo perché è il presidente Di Nunno a invitarmi e non per altri motivi. Non ho la paternità di ciò che accade in quell’ambiente".