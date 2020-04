Lega Pro, Capotondi: "Fermare il movimento comporterebbe una perdita secca di 400mln"

Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, è intervenuta nel corso della diretta instagram del giornalista Mediaset Pierluigi Pardo, facendo il punto sulle ultime novità sul mondo del calcio e in particolare sulla Serie C. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: "Dal punto di vista calcistico non mi sto annoiando in quarantena perché ci sono tantissime ‘partite’ aperte: la speranza è di finire i campionati, di portare a termine tutte le competizioni nazionali e non. Il calcio è un business da cinque miliardi di euro, fermarsi comporterebbe una perdita secca da oltre 400 milioni di euro - le parole riprese da calcioefinanza.it -. Affrontiamo però un ragionamento diverso a seconda delle serie. Quando ripartiremo, e dobbiamo ripartire, dobbiamo farlo per tutte le persone che hanno perso la vita: usiamo il calcio anche per allentare le misure che ci stringono in questo momento. Le squadre di Serie C fanno tantissime iniziative sul territorio, come il Biglietto Solidale delle nostre squadre calabresi per il Banco Alimentare".