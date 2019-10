Lega Pro, Ghirelli: "Fatte nuove regole, ma i banditi provano a rientrare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente al primo derby della storia tra Arzignano e Vicenza, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato alla stampa per una panoramica globale sulla Serie C. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “Oggi ho visitato Arzignano e ho incontrato la giunta comunale e poi siamo stati a Valdagno. Loro hanno il problema di passare dall’affitto del Menti ad una casa vicino a..casa, e questo abbasserebbe i costi di gestione che sono elevati. Oggi ci sono poche iniziative per i bambini che pagano un prezzo per il biglietto d’ingresso: quelli che domani devono andare a scuola, mentre vicino a casa sarebbe stato diverso. Noi della Lega siamo presenti sul territorio e curiamo la formazione di giovani ragazzi togliendoli dalla strada, perciò abbiamo una funzione sociale. L’Arzignano ha un progetto importante per insediarsi nella vallata e di rappresentarsi anche nella vallata dell’Agno. Il Vicenza invece è un grande club di un grande imprenditore, grandi dirigenti come Bedin. Le regole le abbiamo fatte, questo non ci garantisce difesa assoluta dai banditi perché malintenzionati o avventurieri provano a rientrare nonostante abbiamo messo limitazioni specifiche: per esempio se non si paga due volte di seguito gli stipendi si va fuori, allora non ci meravigliamo se questo se succede perché significa che avremo proseguito l’opera di pulizia”