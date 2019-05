Lega Pro, incontro con la Lega di calcio russa per progetti di sviluppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Pro apre... la porta a nuove collaborazioni con Leghe calcistiche europee. Si è tenuto, infatti, presso la sede della Lega a Firenze, un confronto con l'Association Professional Football League di Mosca.

Il Presidente Francesco Ghirelli con il Segretario Generale Emanuele Paolucci e l'Area Comunicazione hanno incontrato una delegazione russa composta dal Vicepresidente Yury Poiyakov, il Direttore Generale Nikolay Akeikin e Dmitry Protasov, responsabile progetti. L'attenzione della delegazione russa era incentrata sul modello Lega Pro.

"Stiamo lavorando a creare partnership con Leghe europee - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro -, per confronti, scambi, workshop e formazione delle varie competenze che operano nel calcio. Nuove relazioni ed accordi in ambito internazionale sono opportunità di crescita anche per i nostri club. Abbiamo concordato di costruire una serie di seminari in cui scambiarci esperienze e crescere, facendo tesoro delle reciproche esperienze”.