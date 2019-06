Lega Pro, le precisazioni sui requisiti per la fideiussione assicurativa

La Lega Pro ha emanato un comunicato a rettifica del precedente del 4 giugno riguardante i criteri di ammissione al campionato di Serie C 2019/20: "A precisazione e rettifica delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n.287/L del 4 Giugno 2019 si riportano, di seguito, i requisiti che devono possedere le società assicurative ai fini dell’emissione della fideiussione a prima richiesta di € 350.000,00 da depositare a corredo della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2019-2020:



1) siano iscritte nell’Albo IVASS;



2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;



3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;



4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. Con riferimento a quanto sopra, le società sportive dovranno far pervenire alla Lega, entro il 24 Giugno 2019, una dichiarazione certificativa, sottoscritta da funzionario abilitato della Società di Assicurazione, comprovante il possesso dei suddetti requisiti".