Licenze Nazionali Lega Pro, intergrazione per il Manuale

© foto di Andrea Rosito

Il Consiglio Federale - visto il Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018 contenente le disposizioni in materia di Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C; - visto il Comunicato Ufficiale n. 88/A del 2 aprile 2019 contenente le integrazioni e modifiche al Titolo I e II del Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018; - ravvisata la opportunità di apportare alcune integrazioni ai Criteri Sportivi e Organizzativi in materia di calcio femminile; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di integrare e modificare il Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018, nel Titolo III secondo il testo allegato sub A). Si pubblica il Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, integrato e modificato nelle sole disposizioni di cui ai testi allegati sub A), B) e C) al Comunicato Ufficiale n. 88/A del 2 aprile 2019 e sub A) al presente Comunicato Ufficiale.