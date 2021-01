live Serie C, le ufficialità di oggi: Bari, Montalto ceduto alla Reggina

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

20:10 - Bari, Montalto ceduto alla Reggina - Con una nota ufficiale, il Bari comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '88 Adriano Montalto.

19:08 - Vibonese, rescissione consensuale con Montagno Grillo - Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica l’avvenuta rescissione consensuale del contratto che legava Marco Montagno Grillo e il club rossoblù.

16:47 - Padova, Fazzi si trasferisce alla Samb - Il Calcio Padova rende noto di aver formalizzato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Nicoló Fazzi alla Sambenedettese Calcio.

14:16 - Piacenza, è addio con Losa - Piacenza Calcio 1919 comunica la risoluzione consensuale con il giocatore Giorgio Losa. Al calciatore va il ringraziamento del club e un augurio per il proseguo della propria carriera.

12:55 - Carpi, arriva il laterale Llamas - La società Carpi FC 1909 rende noto di aver perfezionato la trattativa per portare in maglia biancorossa, a titolo definitivo, il laterale mancino Andrés Llamas.

10.35 - Olbia, D'Agostino torna ad Ascoli - La Società rende noto di aver risolto anticipatamente il contratto di prestito dall'Ascoli Calcio 1898 FC del giocatore Mattia D'Agostino.

MARTEDI' 26 GENNAIO

21:52 - Monopoli, Rimoli passa al Nardò - L'A.C. Nardò comunica di aver proceduto al tesseramento di Salvatore Rimoli, che ha sottoscritto un accordo in prestito dal S.S. Monopoli 1966 valido fino al 30 giugno 2021.

21:50 - Pergolettese, completato il tesseramento di Kanis - Concluso con successo l'iter burocratico per il tesseramento di KANIS HICHAM, che da oggi e' ufficialmente un calciatore della Pergolettese e sara' a disposizione di mister De Paola per la gara di sabato con l'Albinoleffe

20:36 - Mantova, Cortesi ceduto in Svizzera - Football Club Chiasso 2005 SA è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Matteo Cortesi, attaccante proveniente dal Mantova.

