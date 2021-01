live Serie C, le ufficialità di oggi: Pro Vercelli, arriva Mezzoni dal Napoli

vedi letture

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

23:32 - Pro Vercelli, arriva Mezzoni dal Napoli - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con l' S.S.C. Napoli per l'acquisizione a titolo temporaneo di Francesco Mezzoni.

20:04 - Padova, dal Carpi arriva l'attaccante Biasci - Il Calcio Padova rende noto di avere formalizzato il trasferimento in biancoscudato dell’attaccante Tommaso Biasci dal Carpi FC 1909. Il calciatore arriva a Padova con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

19:10 - Carpi, arriva Ercolani dal Manchester United - La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver positivamente concluso le trattative per portare in biancorosso il difensore classe ’99 Luca Ercolani. Il centrale, che vanta ben 5 presenze con la maglia dell’Under 20 azzurra, arriva a titolo definitivo dal Manchester United e sottoscriverà, dopo essersi sottoposto alle visite medico – sportive di rito, un contratto con scadenza prevista per il prossimo Giugno 2022.

16:51 - Gubbio, Lovisa passa in prestito al Legnago - As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto temporaneamente fino al 30 Giugno 2021 a F.C. Legnago Salus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lovisa.

15:18 - Amadio rinnova con il Fano fino al 2022 - Stefano Amadio rinnova fino a giugno 2022. L’Alma Juventus Fano 1906 si assicura le prestazioni del centrocampista granata anche per la prossima stagione

13:34 - Monopoli, è addio con Arlotti - Con una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il calciatore Scott Arlotti.

13:04 - Viterbese, contratto fino al 2024 per Murilo - La Viterbese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Murilo Otavio Mendes, nato a Belo Horizonte l’8 marzo 1995. L’attaccante si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2024

12:37 - Lucchese, dall'Entella arriva Petrovic - La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dalla Virtus Entella, il diritto alle prestazioni sportive di Tomi Petrovic, poderoso attaccante, classe ’99

11:54 - Arezzo, Loliva saluta e passa al Bisceglie - Attraverso un comunicato ufficiale, l'Arezzo far sapere di aver definito con il Bisceglie il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe 2000 Andrea Loliva.

11:18 - Vis Pesaro, Farabegoli rientra per fine prestito anticipato alla Sampdoria. Va alla Feralpi - Con una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica il rientro per fine prestito anticipato alla Sampdoria del difensore Tommaso Farabegoli. Successivamente è la Feralpisalò a comunicare di aver raggiunto l'accordo con i liguri per il trasferimento a titolo temporaneo del classe ’99 in riva al Garda.

VENERDI' 8 GENNAIO

19:47 - Avellino, è fatta per il prestito di Baraye - L'Avellino comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Salernitana fino al 30 Giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Joel Baraye. Tale operazione è avvenuta con il consenso del Padova, club detentore della proprietà del giocatore.

19:07 - La Pro Vercelli si assicura L. Gatto - Con una nota ufficiale, la Triestina comunica di aver ceduto alla Pro Vercelli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Davide Gatto. Il giocatore si trasferisce a Vercelli con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B dei piemontesi.

18:46 - Alessandria, ecco Bruccini: contratto fino al 2022 - "Mirko Bruccini è un nuovo giocatore dell’Alessandria. 353 partite in carriera con 47 gol, lo scorso anno 35 gare tra coppa e campionato e 8 reti a Cosenza in Serie B, centrocampista di qualità e costruzione, Bruccini si è legato ai Grigi fino al 30 giugno 2022": questa la nota dell'Alessandria, che annuncia l'arrivo dell'ormai ex Cosenza.

17:53 - Pro Patria, dalla Samp arriva il baby Vaghi - La Pro Patria comunica di aver ingaggiato il difensore Stefano Vaghi. Classe 2001, è cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter per poi approdare alla Primavera della Sampdoria; indosserà la maglia numero 31.

17:51 - Vis Pesaro, arriva Gucci dalla Pistoiese - Con una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica di aver prelevato a titolo definitivo dalla Pistoiese le prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Gucci. Classe ’90, nato a Bagno a Ripoli in Toscana, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. “Le sensazioni sono positive, per me la Vis Pesaro è un’opportunità. Sono felice di essere qua, non vedo l’ora di iniziare. Tutto passa per il lavoro, affrontiamo allenamento per allenamento e cerchiamo di fare il meglio possibile. Domenica speriamo di portare già a casa i 3 punti. Darò tutto me stesso per raggiungere i risultati con la Vis Pesaro”, queste le sue prime parole in biancorosso.

17:02 - Foglia è un nuovo giocatore del Lecco - Dopo la firma, arriva anche il comunicato ufficiale: Fabio Foglia è un nuovo giocatore del Lecco. Questa la nota: "Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Fabio Foglia a titolo temporaneo dall’Arezzo. Fabio è un centrocampista centrale che nasce a Giulianova (TE) il 5 giugno 1989 e cresce nelle giovanili di Pescara e Piacenza. Il suo esordio nel mondo dei professionisti arriva con la maglia della Sangiovannese in Serie C2. Dopo l’esperienza in terra toscana, ritorna al Piacenza in C1. Successivamente Foglia si trasferisce al Teramo, alla Torres, poi alla Maceratese e infine all’Arezzo, dove gioca per quattro stagioni e mezzo, collezionando 163 presenze, 11 gol e 10 assist".

15:19 - Arezzo, colpo in attacco. Ecco Carletti - La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Cristian Carletti è un nuovo calciatore del Cavallino. Carletti, attaccante classe 1996 originario di Cremona, va a rafforzare il reparto offensivo dopo le esperienze con le maglie di Pergolettese, Carpi, Prato e Gozzano dove ha messo a segno complessivamente sedici reti. A Cristian, da parte della Società, va il più sincero in bocca al lupo per la stagione.

15:38 - Casertana, Origlia risolve il contratto e saluta - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il calciatore Gioele Origlia. A lui va il ringraziamento per la professionalità e la serietà messa al servizio dei colori rossoblu nel corso della sua esperienza all’ombra della Reggia.

15:17 - Lecco, il giovane Del Grosso ceduto in Serie D - Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Lavello, società che milita in Serie D – girone H, il diritto delle prestazioni di Alberto Del Grosso. In bocca al lupo Alberto per questa nuova avventura.

14:32 - Como, dalla Reggiana arriva Germoni - Luca Germoni sarà un giocatore del Como fino al termine della stagione. Difensore esterno sinistro, arriva ai lariani in prestito dalla Reggiana. Classe 1997, in carriera ha collezionato oltre 50 presenze in Serie B ed è stato protagonista in Serie C con le maglie di Virtus Entella e Juve Stabia.

13:52 - Sudtirol, Gigli si trasferisce al Potenza - F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Potenza Calcio (serie C girone C) i diritti alle prestazioni sportive di Nicolò Gigli, 24enne, difensore centrale di piede sinistro cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Gigli, arrivato all‘FCS nel gennaio del 2020 dopo l’esperienza a Rieti, ha disputato in maglia biancorossa 6 gare di campionato con una rete e una di play-off nella stagione scorsa e una gara di campionato e una di Coppa Italia Lega Serie A nella corrente annata agonistica.

12:05 - Fermana, il portiere Zizzania scende in Serie D - La Fermana comunica il passaggio a titolo temporaneo del portiere classe 2001 Nunzio Zizzania al Montegiorgio, nel girone F di Serie D. Il trasferimento è fino al termine della stagione.

10:52 - Imolese, arriva Bentivegna dalla Juve Stabia - L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo, sulla base del prestito dalla S.S. Juve Stabia fino al prossimo 30 giugno, con il giocatore Accursio Bentivegna, classe 1996, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra di serie C 2020/2021.

09:21 - Como, Agyakwa torna al Watford - Il Como 1907 comunica la risoluzione del prestito con il Watford del calciatore Derek Agyakwa. La società ringrazia Derek per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune umane e professionali.

GIOVEDI' 7 GENNAIO

17:57 - Padova, Piovanello passa all'Imolese - Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 dell’attaccante Enrico Piovanello all’Imolese Calcio 1919.

16.19 - Arezzo, per la difesa arriva Sbraga - L'Arezzo, con una nota ufficiale, comunica che Andrea Sbraga è un nuovo calciatore del Cavallino. Difensore centrale classe 1992 originario di Roma, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, vanta una lunga esperienza in Serie C con le maglie di Pisa, Salernitana, Carrarese, Padova, Siena e Novara.

15.14 - Como, dall'Atalanta torna Peli - Lorenzo Peli torna al Como a titolo temporaneo dall’Atalanta. Lorenzo, classe 2000, ha già vestito la maglia del Como nella scorsa stagione, dove si era messo in luce per le sue qualità atletiche e tecniche collezionando 18 presenze e 4 assist e meritandosi la chiamata della Reggina in Serie B ad inizio di questa stagione.

14.12 - Monopoli scatenato, arriva anche Soleri - Tris di innesti per il Monopoli. Il club comunica di aver acquisito dal Padova, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Soleri.

11.45 - Avellino, Pizzella passa alla Folgore Caratese - Con una nota ufficiale, l'Avellino comunica di aver ceduto alla Folgore Caratese, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Antonio Pizzella.

11.29 - Monopoli, dopo Riggio c'è Currarino - Secondo colpo di giornata per il Monopoli, che si assicura a titolo definitivo dalla Virtus Entella, Michele Currarino. Il centrocampista mancino classe ’92, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, si è sottoposto al tampone anti Covid-19 insieme al Gruppo Squadra e questa mattina svolgerà il primo allenamento in biancoverde. Indosserà la maglia numero 21

10.45 - Monopoli, dal Catanzaro arriva Riggio - Il Monopoli comunica di aver acquisito dal Catanzaro, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Riggio. Il difensore, classe '96, nella giornata di ieri si è sottoposto al tampone anti Covid-19 insieme al Gruppo Squadra e questa mattina svolgerà il primo allenamento in biancoverde. Indosserà la maglia numero 34.

09.13 - Como, è addio con Foulds - Primo addio in casa Como. Questa la nota della società: "Il Como 1907 comunica di aver risolto il contratto di Matty Foulds in accordo con il giocatore. La società ringrazia Matty per impegno, serietà e dedizione e gli augura le migliori fortune professionali e umane".

MERCOLEDI' 6 GENNAIO

22.10 - Alessandria, in attacco arriva Stanco - Con una nota ufficiale, l'Alessandria comunica di aver rinforzato il reparto avanzato con l'arrivo di Francesco Stanco. Il classe '87 arriva in Piemonte a titolo temporaneo dall’Imolese con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2021.

19.00 - Cavese, dalla Juve Stabia arriva Bubas - La Cavese comunica di aver raggiunto un accordo con la Juve Stabia per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’attaccante Sergio Nicolás Bubas, classe ’89. Il calciatore si aggregherà ai suoi nuovi compagni nella giornata di domani.

18.55 - Casertana, completate le formalità per gli arrivi di Turchetta e Del Grosso - La Casertana comunica che nel pomeriggio è avvenuto il preannunciato scambio di documenti rispettivamente con Sudtirol e Giulianova, a completamento delle formalità di rito per il trasferimento dei calciatori Gianluca Turchetta e Cristiano Del Grosso.

18.20 - Matelica, dal Pisa arriva Alberti - Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la società S.S. Matelica 1921 la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Alberti al quale rivolgiamo i migliori auspici per la prossima esperienza professionale

18.12 - Piacenza, rinnovano Galazzi e Lamesta - Con una nota ufficiale, il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore Nicolas Galazzi con scadenza a Giugno 2023. Contestualmente si annuncia anche il rinnovo fino a Giugno 2022 per il calciatore Davide Lamesta.

17.45 - Arezzo, a centrocampo arriva l'esperto Altobelli - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica che Daniele Altobelli è un nuovo calciatore del Cavallino. Centrocampista classe 1993 originario di Terracina, cresciuto nelle giovanili del Frosinone, ha vestito le maglie di Ascoli, Frosinone, Pro Vercelli, Ternana, Feralpisalò e Catanzaro. Al suo attivo conta circa novanta presenze in Serie C e altrettante in Serie B.

17.28 - Potenza, a centrocampo arriva Bucolo - Con il consueto selfie sui canali social insieme al presidente Caiata il Potenza ufficializza l'acquisto del centrocampista Rosario Bucolo, proveniente dall'Acireale.

17.26 - Avellino, dal parma arriva Carriero - L’Us Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913, le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Mattia Carriero. Classe 1997, il centrocampista di origini lombarde ha sottoscritto con il club un accordo triennale.

15:39 - Mantova, arriva il giovane attaccante Lamine - Brescia Calcio comunica che Savane Lamine, attaccante classe 2004, è stato ceduto a titolo temporaneo al Mantova 1911, società militante in Lega Pro.

15:33 - Legnago, arriva anche Stefanelli - F.C. Legnago Salus comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicola Stefanelli. Difensore centrale, 23 anni, Nicola è originario di Padova e proprio nel Settore Giovanile della squadra della sua città ha mosso i primi passi. Quindi l’approdo alla Primavera dell’Entella, con cui disputa due campionati, prima di fare il suo approdo tra i professionisti al Renate. Quindi, Gubbio, Mestre, Albinoleffe e Modena.

14:09 - Perugia, colpo Vano in attacco - Hellas Verona FC comunica il rientro per fine prestito anticipato da Mantova 1911 dell’attaccante Michele Vano, il cui diritto alle prestazioni sportive viene trasferito ad AC Perugia, a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione e con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

14;08 - Lucchese, il giovane Fazzi scende in Serie D - La società Lucchese 1905 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Fazzi (classe '00) al Ghiviborgo, società militante nel campionato di Serie D, fino al termine della stagione.

13:24 - Lucchese, arriva l'attaccante Marcheggiani - La società Lucchese 1905 ufficializza di aver acquisito in prestito fino al termine della stagione, con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Marcheggiani, attaccante classe '91. Il giocatore, in arrivo dalla Vis Pesaro, ha segnato 10 gol nello scorso campionato di Serie C e può vantare esperienze con le maglie di Rieti, Gualdo, Maccarese e Reggiana.Oltre 140 gol in carriera e 300 presenze per un attaccante di certa affidabilità per la categoria.

11:53 - Legnago, arriva lo svincolato Laurenti - F.C. Legnago Salus comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Laurenti. Classe ’90, centrocampista, Laurenti è ferrarese ed è cresciuto nel Settore Giovanile della SPAL, dopodiché sono arrivate le esperienze con le maglie di Mezzocorona, Delta Porto Tolle, AltoVicentino, Bassano, Vicenza e, infine, Modena, con cui ha iniziato anche la stagione attualmente in corso.

11:01 - Fermana, torna il difensore Bonetto - La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo in maglia gialloblù del difensore Andrea Bonetto, classe 1997, già lo scorso anno in maglia guialloblù dal mese di gennaio con due presenze all’attivo prima dello stop del campionato causa Covid. L’ex difensore di Mestre e Vicenza ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2021.

10:03 - Bari, il giovane Stasi in prestito al Picerno - Operazione di mercato in entrata per l’AZ Picerno, che si assicura le prestazioni del calciatore Gianluca Stasi. Centrocampista Classe 2002, proviene dal Bari Calcio con la formula della cessione temporanea. Stasi nelle ultime due stagione è stato sempre aggregato con la prima squadra prima allenata da Vivarini e quest’anno con la prima squadra allenata da Auteri. L’operazione è stata portata a termine dal direttore generale Vincenzo Greco. Stasi si è già aggregato al gruppo ed è a disposizione di mister Ginestra

MARTEDÌ 5 GENNAIO

23:05 - Avellino, Burgio ceduto al Renate - L’Us Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla società Ac Renate 1947, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Burgio. Tale operazione è avvenuta con il consenso dell’Atalanta Bergamasca Calcio, club detentore della proprietà del giocatore. La società augura a Burgio le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

19:39 - Modena, arriva Corradi dal Piacenza - Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista Mattia Corradi (’90) proveniente dal Piacenza. In precedenza il neo gialloblù aveva vestito le maglie di Cuneo, Arezzo, Pro Vercelli, Albinoleffe, Mezzocorona e Monza. Mattia ha scelto la maglia numero 14.

18:07 - Triestina, arriva il giovane Giannò dal Foligno - Foligno Calcio SSDARL comunica che in data odierna, lunedì 4 gennaio 2021, è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo alla U.S. Triestina 1918 srl, società di Serie C, dell’esterno Alessandro Giannò, classe 2001.

17:31 - Pistoiese, arriva il difensore Pezzi - La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Enrico Pezzi che arriva in maglia arancione con la formula del prestito dalla Vis Pesaro fino al 30 Giugno 2021.

17:28 - Ravenna, colpo Fiore in difesa - Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Corentin Fiore, che ha firmato un contratto con il club giallorosso fino al termine della stagione. Il difensore, nato a Carnieres in Belgio nel 1995 in Italia ha indossato la maglia di Palermo, Imolese e Teramo. Significative anche le stagioni in patria, con il Cercle Bruges e Standard Liegi con il quale ha totalizzato 38 presenze. Mancino di piede, può disimpegnarsi sia come terzino che come difensore centrale. Indosserà la maglia numero 31.

16.18 - Arezzo, dopo Karkalis c'è anche Serrotti - Nella giornata odierna, il Modena comunica di aver risolto consensualmente il contratto del centrocampista Gianluca Laurenti, e successivamente anche quello del difensore Nicola Stefanelli.

16.16 - Arezzo, dopo Karkalis c'è anche Serrotti - Dopo Karkalis, l'Arezzo annuncia che anche Matteo Serrotti è un nuovo calciatore del Cavallino. Per il centrocampista, classe 1986, è un ritorno in maglia amaranto dopo la stagione 2018/2019. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Siena in Serie C e Reggiana in Serie B.

11.58 - Arezzo, il primo innesto è Karkalis - Attraverso una nota ufficiale, l'Arezzo comunica che Francesco Karkalis è un nuovo calciatore del Cavallino. Terzino classe '95, cresciuto nelle giovanili del Pescara, ha vestito le maglie di Pescara, Maceratese, L’Aquila, Teramo, Bassano, Carrarese e Bisceglie. Al suo attivo conta più di cento presenze in Serie C con un gol e sette assist.