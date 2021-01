tmw Lecco, fumata bianca per Foglia. La foto del giocatore in sede

Fumata bianca per l'arrivo di Fabio Foglia al Lecco. Questo lo scatto al momento della firma del calciatore che arriva al club lombardo in prestito dall'Arezzo con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie B. Qualora si concretizzasse la serie cadetta al giocatore verrà garantito un contratto biennale.