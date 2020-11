Livorno, niente tesseramento per Mazzarani: "Adesso rimarrò fermo fino a gennaio"

Fra i calciatori in attesa di tesseramento con il Livorno previo la presentazione della fideiussione integrativa presso gli uffici della Lega Pro c’era anche Andrea Mazzarani. L’ex Catania, però, non è stato contrattualizzato dal club labronico e in merito ha dichiarato: "Sono sinceramente dispiaciuto - si legge su LivornoToday -, speravo si trovasse una soluzione perché ormai mi sentivo parte di questa squadra. Adesso non potrò giocare fino a gennaio neppure col Catania e non so neppure con chi potrò allenarmi".