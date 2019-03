Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Il Tirreno l'ex attaccante del Pisa Ignacio Lores Varela, laureatosi campione d'Uruguay col Peñarol non nasconde il suo desiderio di tornare a vestire un giorno la maglia nerazzurra: "Sono sempre informato sui risultati. La squadra negli ultimi mesi è diventata più equilibrata. Ho visto che è tornato Verna e c’è il mio connazionale Buschiazzo, che ha grande grinta, e un giocatore forte come il barba Moscardelli. Anche se non segna o entra nel secondo tempo è sempre importante per la squadra. Mi piace molto Lisi, è una vera saetta. Voglio tornare a giocare nel Pisa. Non troppo tardi perché questa volta vorrei avere una condizione fisica ottimale, che mi permetta di fare la differenza in una squadra ambiziosa e competitiva"