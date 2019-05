LR Vicenza Virtus, anche Gregucci e Dal Canto per la panchina

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Continuano i casting in casa LR Vicenza Virtus per la scelta dell’allenatore. Dopo Domenico Di Carlo, in uscita dal Chievo, e Paolo Zanetti del Sudtirol, nelle ultime ore sono spuntate altre due ipotesi come riferito dal Corriere del Veneto. I nomi sarebbero quello di Angelo Gregucci, reduce dall’esperienza alla Salernitana, e Alessandro Dal Canto, legato però all’Arezzo.