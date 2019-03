© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Il presidente del LR Vicenza Virtus Stefano Rosso non ha alcuna intenzione di abbassare i toni dopo la sconfitta di ieri sera con il Monza in Coppa Italia Serie C e sul proprio profilo Instagram rincara la dose. “Dura giocare in dieci contro dodici”, ha scritto a corredo dell’immagine finale della semifinale d’andata.