© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

In casa Lucchese, ormai da tempo, si naviga a vista. E si rischia sempre più di naufragare. Per lunga parte della giornata odierna, come riporta GazzettaLucchese.it, non pare esserci stato nessuno in grado di assumersi la responsabilità di prelevare i soldi in cassa per coprire le spese di albergo e pullman per i rossoneri in vista della trasferta contro la Juventus B. L'amministratore unico Umberto Ottaviano, per fortuna, alla fine ha autorizzato il prelievo e, di conseguenza, la squadra partirà. E così, dopo quella di Cuneo, un altro viaggio tribolato in Piemonte per i rossoneri.