Lucchese, Obbedio: "Situazione drammatica, mancano le cose basilari"

Il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio intervistato da 50 Canale ha parlato in vista del derby contro il Pisa e del difficile momento societario: “La situazione è drammatica, questo è il termine più incisivo per descrivere quello che stiamo vivendo. Mancano le cose basilari, dall'acqua ai saponi per lavare le maglie. I giocatori hanno aspettato fin troppo per la messa in mora che, peraltro, è relativa al solo mese di gennaio e non di febbraio come riportato da qualcuno. Noi possiamo garantire solo le prossime due trasferte di Pisa e Siena poi non sappiamo se ci sarà permesso di proseguire una stagione che noi vorremmo concludere anche senza più riscuotere a questo punto. Ma qualcuno deve permettercelo sostenendo le spese vive. Per girare la chiave servono 7-8 mila euro. Senza dimenticare che a fine mese abbiamo la trasferta di Olbia che ad oggi è impossibile da sostenere. - continua Obbedio come riporta tuttopisa.it - Arriverà in uno stadio affascinante come l'Arena una Lucchese molto arrabbiata e pronta a fare la partita perché nella situazione in cui siamo un punto ci serve a poco".