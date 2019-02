© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Francesco Manniello, patron della Juve Stabia, ha smontato le voci riguardanti irregolarità nei bilanci gialloblù, intervenendo in diretta a "Juve Stabia Live" come riportato dai colleghi di ViviCentro.it: "Alle fake news, e alle lettere anonime, di solito non si dà peso. Dico che non sono tranquillo ma di più; mi viene da ridere perché la Juve Stabia è una società solida in tutto e non ha il minimo problema. Abbiamo superato tutti i controlli delle Autorità competenti quindi non solo non c’è da preoccuparsi, ma nemmeno da pensare a queste voci. Siamo presi di mira perché evidentemente stiamo dando fastidio a molti. Risponderemo sul campo, come abbiamo sempre fatto. Penso e spero che questa fake news abbia fatto arrabbiare ancora di più la squadra, dandole ancora più voglia di vincere. Non diamo peso a chi vuole destabilizzarci".