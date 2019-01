Fonte: tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Situazione sempre più complessa per il Matera. La formazione lucana, attesa domani sera a Catania per affrontare gli etnei di mister Andrea Sottil, al momento non è ancora partita per la Sicilia e non ha nemmeno organizzato il viaggio.

A questo punto è sempre più probabile la sconfitta a tavolino per 3-0, un ulteriore pagine nera all'interno di una stagione al limite del paradossale. Si attendono comunicazione ufficiali, al momento le percentuali che la gara si giochi sono davvero scarse.