ufficiale Dopo 15 anni Infantino torna in Serie D. È un nuovo giocatore del Matera

"Saveriano Infantino torna a Matera. Per la terza volta nella sua carriera l'attaccante di Tolve, nato a Tricarico il 16 settembre 1986, vestirà la maglia biancazzurra. Nel 2005-06 in 18 presenze segnò 4 gol; nel 2015-16 i gol sono stati 13 in 17 gare; nel 2016-17 in 15 presenze realizzò 2 reti. Dall'alto dei suoi 188 centimetri, per 80 chilogrammi, nella sua carriera ha realizzato 133 reti. Ecco quindi il bomber di razza che va a completare il reparto offensivo del FC Matera già di per sè forte con Mokulu, Ferrara e Prado".

È con questo comunicato che abbiamo appena riportato, che il Matera comunica il ritorno di Saveriano Infantino, dopo la parentesi che lo aveva visto in Molise dal gennaio 2016 e per la stagione successiva. L'esperto attaccante, che lo scorso 15 settembre aveva rescisso con il Taranto, torna in Serie D dopo 15 anni dalla sua ultima volta, quando nell'annata 2008-2009 aveva vestito la maglia del Bitonto.