Modena, chi Alberto Colombo ferisce... di Colombo perisce

Chi Alberto Colombo ferisce... di Colombo perisce: potremmo dire così, parafrasando un noto detto popolare. A cosa ci riferiamo? Alla piccola rivincita - sportivamente parlando, si intende! - che il tecnico Alberto Colombo si è preso nei confronti del collega Mauro Zironelli, battuto ieri nella gara di Coppa Italia Serie C.

Il match tra Arzignano e Modena - Mercoledì, in occasione della fase a gironi del torneo, si è giocata la gara del Gruppo F tra Arzignano e Modena, rispettivamente allenate da Colombo e Zironelli, e i veneti, neo promossi in C, si sono imposti per 2-1, centrando per altro anche la prima vittoria tra i pro in attesa che inizi poi il campionato. Una gara della quale, come riferisce trivenetogoal.it, Colombo ha così parlato: "Sono contento della nostra prima storica vittoria all’esordio dell’Arzignano tra i professionisti. Abbiamo sofferto contro una squadra dal tasso tecnico probabilmente più alto del nostro, ma l’atteggiamento è stato quello giusto, non abbiamo mai mollato".

Il precedente - Il tecnico ha poi proseguito: "Quando allenavo il Vicenza ero stato esonerato dopo Vicenza-Mestre, contro Zironelli, adesso riparto dalla vittoria contro di lui". Il riferimento è al match della 15^ giornata della stagione 2017-2018, quando Beccaro e Neto Pereira permise al Mestre di sbancare il "Menti" per 0-2, in una stagione che non fu facile per il Vicenza e in una gara che portò appunto all'esonero di Colombo. Adesso... pareggiati i conti.