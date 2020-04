Modena, Ingegneri: "Se non dovessimo ripartire che questo periodo sia d'insegnamento a tutti"

Dopo l’esplosione nel Pordenone di Tedino e la parentesi sfortunatissima a Palermo (infortunio al ginocchio e poi il fallimento della società) Andrea Ingegneri è ripartito dal Modena, in Serie C. Il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Sono in una città bellissima ed una piazza fra le più importanti in questa categoria. Non mi guardo alle spalle, guardo al presente ed al futuro e spero davvero che tutto quello che sta succedendo oggi in Italia e nel mondo finisca presto. Vorrei che presto si tornasse alla normalità. Se non dovessimo ripartire, ci porteremo la dote di questa stagione nella prossima quando il calcio tornerà al suo ruolo. Ora serve stare in casa e collaborare per la guarigione e per la sicurezza di tutti”.