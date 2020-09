Modena, per l'attacco spunta il nome dell'ex Davide Luppi

Non c’è solo Stefano Scappini, in uscita dalla Reggiana, nel mirino del direttore sportivo Matteassi per rinforzare l’attacco del suo Modena. Con i profili di Ettore Gliozzi e Giuseppe Fella che sembrano diretti verso la Serie B infatti il club modenese avrebbe contattato l’entourage di Davide Luppi, attualmente svincolato ed ex gialloblù (dal 2014 al 2016 in cui ha collezionato 55 presenze segnando 10 reti). Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che al momento si tratta solo di un sondaggio esplorativo.