ufficiale Torres, risolto il contratto dell'esperto attaccante Davide Luppi

vedi letture

L'avventura di Davide Luppi con la maglia della Torres è arriva al capolinea. Il club ha comunicato di aver rescisso il club della punta classe '90. Di seguito la nota ufficiale del club: "La società Torres comunica che in data odierna ha rescisso il contratto Davide Luppi. La Torres ringrazia il giocatore per l'apporto dato nell'ultima stagione di calcio rossoblù, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Nell'ultima stagione in Serie C ha collezianato 25 presenze fra Torres e Piacenza, senza tuttavia riuscire a segnare una rete. Il suo futuro adesso potrebbe essere in Serie D, con il Carpi che sogna il grande colpo in attacco: "Abbiamo parlato di Davide Luppi, è vero, è un giocatore importante", ha detto nelle scorse settimane il DS del Carpi Riccardo Motta.